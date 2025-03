Prefeitura de Taquari anuncia a construção de um centro voltado ao acolhimento de animais de rua

O prefeito de Taquari, André Brito, anunciou nesta sexta-feira (14), a construção de um centro de acolhimento para os animais. O anúncio marca o Dia Nacional dos Animais, comemorado no dia 14 e foi realizado junto dos vereadores e integrantes da Associação dos Protetores dos Animais.

O investimento é estimado em R$ 250 mil e contará com a colaboração do Legislativo. O presidente da Câmara, vereador Ademir Fagundes, disponibilizará R$ 100 mil do orçamento do Legislativo para a realização do investimento. O restante do recurso será do Executivo.

O centro de acolhimento contará com baias para os cães, sala técnica e depósito de ração. O prefeito também entregou uma placa aos integrantes da Associação dos Protetores dos Animais destacando o trabalho realizado em prol dos animais, especialmente, durante a enchente de maio.