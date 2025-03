Lixeiras serão retiradas das ruas em bairro de Lajeado

Os moradores do bairro Jardim Botânico, em Lajeado, solicitaram a retirada das lixeiras públicas no bairro. A proposta foi aprovada durante uma audiência pública realizada em novembro de 2024, organizada pela Associação de Moradores. Na ocasião, a remoção foi aprovada por unanimidade pelos presentes e encaminhada para a Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema).

A iniciativa segue o exemplo dos bairros Centenário, que desde 2020 não possui mais lixeiras públicas, e o do bairro São Bento, que aderiu à iniciativa em 2023. A retirada das lixeiras será gradual e deve iniciar na quarta-feira (19). A secretaria de Meio Ambiente já realizou reuniões com a Associação de Moradores para orientar sobre a mudança e sobre as novas práticas a serem adotadas pelos moradores.

Os moradores devem respeitar os dias e horários de recolhimento para a disposição dos sacos em frente às residências ou em lixeiras próprias. A coleta de lixo convencional ocorre nas terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados e coleta seletiva nas terças-feiras no Jardim Botânico.

Conforme o secretário de Meio Ambiente, Luís André Benoitt, a iniciativa já tem exemplos de bom funcionamento em outros bairros e foi solicitada pelos moradores. "Estamos atendendo uma demanda dos moradores. Essa medida tem como objetivo incentivar a população a adotar melhores práticas de descarte de lixo e a criar um ambiente mais limpo e organizado no bairro. Assim, os moradores também se conscientizam sobre a responsabilidade de gerir os resíduos e se organizar para o descarte "avalia o secretário.

No bairro, após a remoção de algumas lixeiras, foi possível realizar o corte de gramas e deixar as calçadas e os canteiros limpos. O Centro de Educação Ambiental está disponível para dúvidas sobre tratamento de resíduos e coleta