Passo Fundo busca alinhar estratégias no setor turístico

A prefeitura de Passo Fundo, com o objetivo de fortalecer o setor de turismo e consolidar a cidade como um polo de eventos corporativos, turismo de negócios e lazer, vem promovendo uma série de iniciativas e diálogos com os principais agentes da área. Entre as primeiras ações deste ano, a secretaria Desenvolvimento Econômico se reuniu com o Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes e com o Grupo Norte de Turismo, composto por empresas do setor, para avaliar o cenário atual e alinhar estratégias futuras.

"A infraestrutura da cidade, incluindo o aeroporto e a rede hoteleira e de serviços, é um dos fatores essenciais para o crescimento do setor. Nesse sentido, a gestão municipal trabalha para posicionar Passo Fundo como referência em turismo de negócios e eventos, aproveitando seu potencial para atrair investimentos e movimentar a economia local", aponta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas.

Outra iniciativa relevante foi o cadastramento da cidade no Mapa do Turismo Brasileiro, do Ministério do Turismo. Essa ação permitirá que o município se habilite a receber recursos federais para investimentos na área, impulsionando ainda mais o desenvolvimento turístico.

Freitas, destaca a importância dessas ações para o fortalecimento do turismo na cidade. "Nosso compromisso é estruturar e consolidar Passo Fundo como um destino estratégico, valorizando os atrativos locais e ampliando as oportunidades para o setor. O turismo tem um impacto significativo na economia, e estamos trabalhando para que esse potencial seja cada vez mais explorado", afirmou.