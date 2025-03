Calçadão de Imbé tem mais trechos com obras

A prefeitura de Imbé segue evoluindo nas obras que darão sequência ao calçadão da avenida Beira-Mar. O novo trecho que recebe a colocação de blocos intertravados de concreto, popularmente conhecidos como bloquetes, se estende da avenida Carazinho até a Avenida Garibaldi, no Centro.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Obras e Viação , Gilson Hahn, o serviço conta com um investimento de mais de R$ 600 mil. A pavimentação do trajeto de aproximadamente um quilômetro é uma sequência das obras já finalizadas entre as avenidas Carazinho e Não-Me-Toque. "Seguimos trabalhando duro em obras para o maior conforto de nossa população, investindo em uma das principais avenidas da cidade, buscando entregar lazer e uma melhor capacidade de circulação no local", destacou Gilson.