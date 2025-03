Filho do pintor Candido Portinari fará palestra em Caxias do Sul e público poderá conferir obras do artista

Quem comparecer à palestra de João Candido Portinari, filho de Candido Portinari (1903-1962), na sexta-feira (14), no UCS Teatro, terá a oportunidade de contemplar algumas das obras de um dos maiores artistas brasileiros. Seis gravuras originais ficarão expostas durante todo o dia no saguão do teatro, no campus-sede da universidade.

As obras Nossa Senhora com Menino Jesus (1946); Gaiola I (1959); Simão Bacamarte (1946); Retirantes (1939); A barca (1941); e Grupo (1939) estarão disponíveis ao longo do evento. As gravuras em metal integram a exposição "Portinari: Entre Traços e Palavras",

João Candido Portinari administra o legado artístico do pai a partir do Projeto Portinari, que fundou e dirige desde 1979. O encontro no UCS Teatro, gratuito e aberto à comunidade, terá como tema a vida e obra do artista brasileiro.