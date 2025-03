Situação da Santa Casa de Rio Grande é debatida pelos prefeitos

A crise financeira da Associação de Caridade Santa Casa de Rio Grande foi tema de uma reunião entre os prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul). O encontro foi uma solicitação da prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira ,e contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, além do presidente da instituição, Renato Silveira, que apresentou a situação atual do hospital e possíveis soluções para evitar o fechamento.

Renato relembrou a trajetória da Santa Casa e destacou que assumiu a presidência durante a pandemia, período em que algumas execuções judiciais estavam suspensas, o que permitiu a continuidade dos atendimentos, mesmo com dívidas. Em 2023, foi implantado um plano de reorganização, recuperação e reestruturação da instituição.

Entre as propostas apresentadas para aliviar a crise, Silveira sugeriu a abertura de espaço para serviços de saúde suplementar e uma redução de 15% nos custos mensais. Atualmente, a Santa Casa opera com dois complexos hospitalares: o Hospital Geral e o Hospital de Cardiologia. Já existem parcerias com uma farmácia e uma clínica oftalmológica, além da modernização dos serviços de oncologia, diagnóstico por imagem e cardiologia. No entanto Silveira não apresentou dados referentes às dívidas da instituição aos presentes na reunião.

Os médicos que prestam serviços à Santa Casa dizem que vêm com os salários atrasados desde novembro do ano passado e, por não terem perspectivas de regularização do pagamento, optaram por rescindir os contratos com o hospital. A situação impacta diretamente nos atendimentos em saúde realizados no Rio Grande e, consequentemente, nos demais 21 municípios atendidos como referência pela Santa Casa.

A prefeita descartou qualquer possibilidade de intervenção na atual administração da Santa Casa: "Não temos como fazer uma intervenção administrativa. Estamos falando de uma instituição filantrópica, mas privada, onde dois médicos estão trabalhando 24 horas por dia, tentando suprir a demanda, complementou.