Venâncio Aires vai revisar normativa para solucionar caso de animais soltos na cidade

Diante da gravidade da presença de animais soltos em vias públicas do município, a prefeitura de Venâncio Aires realizou uma reunião de alinhamento e busca de soluções. A equipe da Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-estar Animal, em parceria com a Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, trabalha na solução efetiva dos casos e, com isso, na elaboração de uma normatização que deve ser complementar a uma lei já existente para atuar nestes problemas, garantindo o recolhimento de equinos e, também, caninos de raças bravias.

De acordo com o secretário Gustavo Von Helden, será adequada a normativa à realidade existente, pois casos recorrentes não tem previsibilidade. "Vamos fazer um adendo à normativa existente porque estes animais têm tutor e os mesmos precisam ser responsabilizados. Estes animais que acabam soltos, não são oriundos de maus-tratos, eles se soltam de uma amarra ou escapam de uma corrente. A prefeitura tem dever de recolher para que os animais não causem acidentes e por isso da realização da normativa", explica o secretário.

A lei complementar deve estabelecer novas disposições para fortalecer o controle de animais soltos em locais de acesso livre à população. Como solução, foi definido na prática que a equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente irá até o local e, se o fato for constatado, é feito o recolhimento com apoio do Departamento de Trânsito.

O animal é levado para a área de acolhimento, no Centro Transitório (CT) Animal, onde recebe alimentação adequada, medicação e, aguarda o proprietário, que terá o prazo de cinco dias para a identificação e retirada do animal, com adicional de cobrança de multa no âmbito administrativo à prefeitura e pagamento de taxas gastas com cuidados. Caso a procura não ocorra, o animal entra para o processo de adoção. O adotante deve possuir local adequado para manter o cavalo em boas condições. "O objetivo é zelar pelo bem-estar dos animais abandonados nas ruas e pela segurança das pessoas", comenta.

As denúncias de cavalos soltos tiveram um aumento significativo nas últimas semanas, causando transtornos para o trânsito, riscos para motoristas e nas margens das rodovias, podendo causar sérios acidentes. Vale destacar que, há lugares próprios para a criação de cavalos, que são em áreas de terras rurais. Em áreas urbanas é proibida a criação de equinos, entre outros animais.