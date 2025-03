Bombeiros Voluntários de Garibaldi se mobilizam para construção da sede própria

Os Bombeiros Voluntários de Garibaldi estão mobilizados na busca de recursos para reforma do espaço que sediará a nova sede da corporação - será a primeira sede própria em 45 anos de história. A estrutura, localizada na rua General Osório, no centro da cidade, foi adquirida recentemente ao custo de quase R$ 4 milhões.

Uma das primeiras ações é a contribuição espontânea, que já está disponível ao valor de R$ 1.000 cada cartela. Os compradores concorrem a um caminhão além de prêmios em dinheiro, que variam entre R$ 10 e 50 mil. Os vencedores serão conhecidos no dia 5 de julho, em sorteio da Loteria Federal.

O terreno conta um prédio já construído, dividido em dois andares, além de 441m² de cobertura da garagem. De acordo com Jaime Mendanha, presidente dos Bombeiros Voluntários de Garibaldi, será necessária uma reforma para adequação às necessidades: no primeiro piso funcionarão sala de rádio, refeitório, cozinha, banheiros, espaço para a Defesa Civil e o comando operacional. Já no segundo andar serão instalados os alojamentos, vestiários, banheiros e a área administrativa. "Além destas adequações, nossa ideia é, futuramente, ampliar a garagem existente com a construção de um mezanino que será utilizado para salas de treinamento, sala de aula para capacitação de bombeiros, formação de bombeiros mirins e cadetes, e almoxarifado", adianta.

Ainda segundo o presidente, ficará sob responsabilidade dos Bombeiros a captação dos recursos para a reforma. "Isso só será possível com a ajuda da comunidade em geral, através de ações como a contribuição espontânea e doação de materiais, entre outras iniciativas". A ideia é que a mudança para a sede própria acontece até o final de junho, com inauguração no início do mês de julho.