Avançam obras de nova UTI pediátrica em Bento Gonçalves

A construção da nova UTI Pediátrica do Hospital Tacchini, de Bento Gonçalves, teve avanços. O projeto, com um conceito mais moderno, é inspirado no modelo da UTI Adulto do hospital, inaugurada em 2020, com acomodações individualizadas e estrutura de ponta.

A obra já encerrou o processo de demolição e remoção de entulhos do espaço que abrigará a nova UTI. Mais de 50% das paredes já foram concluídas e a instalação dos dutos de ar condicionado e gases medicinais está bastante adiantada, garantindo um ambiente adequado para o tratamento intensivo. Embora o cronograma de execução preveja a entrega da unidade até junho, a equipe de engenharia do hospital trabalha intensamente para antecipar os prazos.

O projeto da nova UTI Pediátrica foi viabilizado com um investimento de R$ 2,3 milhões por meio de um repasse do governo do Estado, através do Programa Avançar. Ao todo, serão investidos R$ 2,6 milhões nas obras.

A nova UTI Pediátrica será equipada com 10 quartos privativos, sendo dois desses quartos destinados a isolamento, com sala antecâmara. Todos os ambientes contarão com sistemas de ventilação e ar condicionado individualizados, visando garantir maior segurança para os pacientes em tratamento. A área da unidade será ampliada de 170 m² para 412,50 m², possibilitando mais espaço e melhores condições para os cuidados intensivos.

Além dos leitos, também estão previstos novos espaços para garantir o melhor conforto para pacientes, familiares e profissionais. Locais como descanso médico, sala de acolhimento para conversas privativas, copa para funcionários, sala administrativa, espaço para prescrição médica e acesso ao elevador de serviço ajudam a garantir que o cuidado seja sempre centrado nas necessidades das crianças internadas.