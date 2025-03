Estrela oficializa intercâmbio cultural com cidade alemã

A cidade de Estrela, no Vale do Taquari, oficializou a cidade alemã Ehrenfriedersdorf, do estado da Saxônia, como coirmã, a fim de estabelecer e estreitar relações culturais. O objetivo é promover oportunidades e troca de experiências entre as localidades, assim como incentivar o intercâmbio dos alemães ao município gaúcho. A prefeita alemã Silke Franzl apresentou a proposta ao parlamento germânico e, na quinta-feira (6) passada, foi aprovada com unanimidade.

A relação entre ambas cidades estabelece oficialmente o programa de intercâmbio, realizado há 30 anos em Estrela através dos Grupos Folclóricos de Danças Alemãs, e a cidade já recebeu mais de 40 entidades, entre orquestras, bandas e grupos de danças. O secretário-adjunto de Cultura Andréas Hamester explica que a iniciativa tem relação com outros países europeus além da Alemanha, como Hungria e Portugal, e países da América Latina, como Paraguai, Argentina e Uruguai.

Além da cultura, a parceria visa trocar experiências em outras áreas. "Os alemães poderão ver aqui quais são as atividades que as escolas e creches apresentam. Mas essa parceria é bem mais ampla. Vai, também, com exemplos de solução de problemas de uma prefeitura em tal situação", explica o secretário. Ele complementa que a união estimula o conhecimento entre as cidades coirmãs, como aprender sobre o desenvolvimento comercial de cada uma.

Essa parceria estava sendo alinhavada desde 2024. Até então, foram enviadas propostas a cinco cidades alemãs, que ainda estão em análise. Hamester destaca que a iniciativa de firmar a parceria entre as duas cidades partiu do município germânico. A procura por cidades coirmãs iniciou devido ao bicentenário da Imigração Alemã no Brasil, data celebrada em julho do ano passado.

A partir disso, alunos da rede municipal terão a oportunidade de realizar uma viagem à Alemanha e serão acolhidos por famílias alemãs, assim como os alunos de Ehrenfriedersdorf virão ao Brasil. "Quando nós podemos, através de algum reconhecimento, levar bons alunos, que têm boas notas ou que, por um ou por outro motivo, se ache justo oferecer a esses alunos e que possam ir para a Alemanha. Os custos vão baixar significativamente, porque há a possibilidade do poder público custear a despesa de transporte aéreo", diz.

Além dos estudantes acima de 16 anos de idade, o programa é direcionado a todos os cidadãos estrelenses interessados. Não há necessidade de possuir fluência em alemão, mas o secretário ressalta que saber falar inglês é um diferencial, visto que a língua inglesa é a segunda mais falada no país europeu. A visita dos gaúchos à cidade acontecerá em junho deste ano, com a apresentação do grupo folclórico.

A expectativa, segundo Hamester, é receber os primeiros alemães de Ehrenfriedersdorf também neste ano. No entanto, o programa ainda deve ser formatado por uma comissão organizada pelo município.