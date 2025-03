Ponte de ferro no Vale do Sinos recebe restrição de tráfego

A Ponte de Ferro, localizada na divisa entre São José do Hortêncio e Presidente Lucena, recebeu restritores de passagem para veículos pesados no fim de semana. A intervenção incluiu a instalação de estruturas metálicas e sinalização.

Com a instalação das goleiras, a altura máxima permitida para veículos será de 2,95 metros. Caminhões e demais veículos acima desse limite deverão utilizar rotas alternativas pelas rodovias das regiões de Linha Nova, Picada Café e São Sebastião do Caí. A recomendação é que motoristas acima do permitido evitem as pontes de Campestre, na divisa com 14 Colônias em Lindolfo Collor, e Capela do Rosário, na divisa com Linha Nova Baixa em Presidente Lucena, devido à baixa capacidade de peso dessas estruturas.