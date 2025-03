Canela entra em programa federal para consultas especializadas

A Secretaria de Saúde de Canela aderiu recentemente ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o atendimento de consultas especializadas para a população do município. De acordo com o secretário de Saúde, Jean Spall, a adesão ao programa garantirá à cidade um repasse aproximado de R$ 95 mil, que será investido na ampliação dos atendimentos em especialidades como cardiologia, urologia, otorrinolaringologia e ginecologia.