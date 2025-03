Projeto sobre hortas será implementado em Caxias do Sul

O projeto Horta Conecta, de Caxias do Sul, foi selecionado para o laboratório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), o CAULab, projeto de pré-incubação de negócios inovadores na área de arquitetura e urbanismo. O projeto foi idealizado pela diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Kalizia Dalla Zen, e pelas arquitetas Camila Sirtori e Gabriela Lampert, do escritório Verum Arquitetura. A primeira horta projetada - a Horta Modelo - será implantada junto ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul, ainda no primeiro semestre de 2025, segundo as profissionais.

A ideia é se tornar uma plataforma digital que facilita a criação de hortas em escolas, empresas, condomínios e áreas públicas. As hortas podem possuir itens como irrigação, horta vertical, estufa, composteira, pomar, sistema de captação de água, irrigação, entre outros. Conforme as idealizadoras, a plataforma dará todo o suporte de projeto e execução para a implantação das hortas.

A iniciativa oferece acessibilidade e praticidade ao facilitar o cultivo de hortas em diversos espaços. A tecnologia integrada agiliza a criação de projetos personalizados, melhorando a experiência do usuário. A plataforma promove a integração com profissionais locais, fortalecendo a economia regional e gerando emprego para paisagistas e jardineiros. Além disso, incentiva hortas comunitárias, fortalecendo laços sociais e promovendo hábitos saudáveis e sustentabilidade.

De acordo com idealizadores, o nome Horta Conecta reflete a missão de unir pessoas, espaços e conhecimentos em torno do cultivo sustentável. Além disso, transmite a ideia de uma plataforma que conecta escolas, empresas e comunidades com o mundo das hortas, oferecendo uma solução prática e acessível para transformar espaços não utilizados em áreas verdes e produtivas