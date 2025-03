Tarifa Social de água abrange 27 mil pessoas em Passo Fundo

A prefeitura de Passo Fundo assinou uma Ordem de Serviço para garantir o acesso automático de até 27 mil famílias do município ao benefício da tarifa social da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). A medida assegura um desconto de 60% na tarifa básica da conta de água e esgoto para os munícipes inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) com renda per capita de até meio salário mínimo.

Com isso, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania encaminhará, até o dia 10 de cada mês, um relatório com os nomes e endereços das famílias inscritas no Cadastro Único. Dessa forma, os beneficiários passarão a receber o desconto automaticamente, sem necessidade de requerimentos adicionais.

De acordo com o site da Corsan, o valor da tarifa básica varia de acordo com a categoria do cliente e o tipo de serviço. A Residencial Social é de R$ 18,96 por mês, enquanto a Residencial Básica (RB) custa R$ 47,88 por mês aos moradores.

A decisão também faz parte de uma série de medidas adotadas para melhorar o abastecimento de água no município e garantir a qualidade dos serviços prestados pela Corsan. Desde o início de fevereiro, a administração municipal tem atuado de forma intensa junto à concessionária e à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (AGERGS), cobrando soluções para problemas recorrentes no abastecimento de água e atendimento aos consumidores.