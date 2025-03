Erechim confirma primeiro caso de dengue em 2025

A cidade de Erechim registrou o primeiro caso de dengue em 2025 em uma criança de 11 anos. O caso foi identificado inicialmente por meio do teste rápido e confirmado pelo Laboratório Central do Estado (LACEN),

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o caso se trata de uma criança que não havia sido vacinada contra a dengue e que recentemente viajou para outra cidade do estado, onde iniciou com os sintomas, o que pressupõem que a infecção possa ter sido adquirida durante a viagem.

"Este caso positivo serve como um alerta para a comunidade sobre a necessidade de intensificar as medidas preventivas e considerar a vacinação como uma ferramenta eficaz no combate a doença, uma vez que a circulação do vírus pode estar iniciando na cidade de Erechim, onde até o momento não havia registros de casos com exames positivos", reforça o secretário de Saúde, Vianei Mueller.

A vacina contra a dengue demostrou eficácia na prevenção da doença oferecendo proteção, tanto para indivíduos que já tiveram dengue quanto para aqueles sem infecção prévia, além disso mostrou-se altamente eficaz na prevenção de casos graves. No contexto estadual, o Rio Grande do Sul registrou uma redução de 68,4% nos casos de dengue nas primeiras seis semanas de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024.

"A vacina da dengue está indicada para crianças e adolescentes de 10 anos a 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade e está disponível em todas unidades de Erechim", afirma o titular da pasta.