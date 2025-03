Pesquisa identifica cruzamento entre espécies de butiazeiros

Pesquisas desenvolvidas em Banco de Germoplasma (BAG) de butiás, no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Aquicultura (CEPAQ) de Viamão, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, têm revelado dados inéditos sobre o butiazeiro e suas diferentes espécies. Recentemente, o início da produção de frutos de mudas oriundas de um mesmo cacho coletado de uma planta matriz no município de Santa Maria revelou exemplares com características de duas espécies diferentes de butiazeiro, Butia odorata e Butia yatay.

Inicialmente, essa matriz de Santa Maria se destacou pelo tamanho dos seus frutos, com mais de 50 gramas e cachos alcançando 40 quilos. Mas, foi a partir do plantio de 12 mudas desta matriz (progênies) no BAG de Viamão que, depois de oito anos, quando começaram a produção dos primeiros cachos, essas plantas revelaram, além de frutos muito graúdos, padrões morfológicos distintos entre os seus descendentes. A Butia yatay ocorre naturalmente na região oeste do Rio Grande do Sul, e a Butia odorata cresce na região central e leste do estado.

Implantado em 2008 no Centro de Pesquisa de Viamão, o primeiro Banco de Germoplasma de Butiazeiros é resultado de pesquisas desenvolvidas pelo Rio Grande do Sul, com o objetivo de reproduzir e manter indivíduos raros de diferentes espécies de butiazeiros, as quais também se encontram em situação de risco de extinção. A partir da sua implantação têm sido incorporados periodicamente novos acessos e espécies de butiazeiros de matrizes de diferentes regiões do Estado para fins de conservação, propagação e avaliação de matrizes. Esta área é composta atualmente por 300 indivíduos, com metade das plantas em ciclo de produção de frutos.

Atualmente, a área é fonte para diferentes estudos botânicos e genéticos que estão inseridos em projetos de pesquisas com butiazeiros realizados pelo DDPA, além de parcerias com outras instituições de ensino e pesquisa, onde contribui para dissertações de mestrado e teses de doutorado em andamento. A partir da coleta das sementes nesta área foram implantadas mais cinco áreas para produção de sementes, com o plantio de 100 exemplares de matrizes selecionadas de butiazeiros para fins de avaliação e produção de mudas.

Na mesma área são produzidas anualmente duas mil mudas de diferentes espécies e procedências de butiazeiros com características específicas para diversos fins, tais como a produção comercial da fruta, o paisagismo urbano e a restauração ecológica de áreas naturais de ocorrência dessas espécies. Desde o início do projeto, já foram mais de 4.000 mudas doadas.