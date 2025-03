Prédio histórico de Santa Rosa passa por restauro

Um prédio histórico de Santa Rosa, que já abrigou o Escritório de Divisão de Terras e uma unidade do Exercito no começo dos anos 1900, esta em reforma. A casa de madeira e alvenaria e a sede da Supervisão Regional de Santa Rosa, da Secretaria da Agricultura e esta sendo revitalizada com recursos do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal.

Orçada em quase R$ 480 mil, a obra deve ser concluída em maio. Para o presidente do Fundesa, Rogerio Kerber, a reforma e uma forma de contribuir para o melhor atendimento dos produtores da região e fomentar o agronegócio. Além da Supervisão Regional, o prédio abrigará também a Inspetoria de Defesa Agropecuaria de Santa Rosa.

A casa, importante do ponto de vista histórico, estava em condições precárias de trabalho, por conta das instalações elétricas e desgaste natural de um prédio de quase um século. Agora, através de projeto do Acordo de Cooperacao entre o Fundesa e a Seapi, está recebendo atualização de instalações, telhado e recuperação das paredes de madeira, e posteriormente, recebera novos moveis e equipamentos.

A Supervisao Regional de Santa Rosa é uma das mais importantes pelo volume de produção de proteína animal da região, bem como da produção de grãos. Para o supervisor Joao Arthur Schwertz, a reforma representa um marco para os servidores e e um símbolo da defesa agropecuária. "Tudo em prol da manutenção do nosso status sanitário, do aumento da produção e crescimento do agronegócio gaúcho", complementou.