Passe livre nos ônibus de Canoas pode ser prorrogado até o mês de maio

A equipe técnica da prefeitura de Canoas está indicando a ampliação do passe livre até 31 de maio deste ano. A medida, que foi adotada após a enchente de maio na cidade busca ainda possibilitar que todas as empresas que fornecem vale-transporte aos seus funcionários tenham um prazo a mais para a organização do orçamento para a aquisição das passagens.

A prorrogação da gratuidade no transporte público coletivo urbano de Canoas está sendo apresentada por meio de um projeto de lei, assinado pelo prefeito Airton Souza, e protocolado junto à Câmara Municipal de Vereadores. O prazo vigente da isenção da cobrança expira no dia 10 de março, segunda-feira.

O passe livre nas linhas municipais de ônibus está em vigor desde a retomada do serviço dentro do período de estado de calamidade pública devido a enchente de maio do ano passado. No começo do ano, a prefeitura já havia assegurado a manutenção da gratuidade no instante em que expirava a validade em meio a situação de calamidade pública ainda vigente.