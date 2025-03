Prefeitura de Ernestina avalia pontes e estradas do município

A prefeitura de Ernestina e a Secretaria de Obras e Viação estão realizando vistorias em pontes e estradas do interior, com o objetivo de identificar os pontos críticos e planejar as melhorias necessárias para melhorar a infraestrutura das estradas no interior do município. Um dos pontos que precisam de melhorias é uma ponte na localidade de Faxinal, que está em condições precárias.

Uma vistoria realizada no local pelo vice-prefeito Leonir Vargas comprovou a necessidade da construção de uma nova ponte, investimento que irá garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para moradores, transportes e escoamento da produção agrícola. A nova estrutura substituirá a atual, que já apresenta desgaste pelo tempo de uso. "Sabemos que a qualidade das estradas e pontes do interior é fundamental para o deslocamento das famílias e o desenvolvimento econômico do nosso município. Vamos garantir que essa nova ponte ofereça segurança e eficiência para todos que utilizam essa estrada", afirmou o vice-prefeito Leonir Vargas.