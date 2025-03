Prefeitura de Estância Velha fará migração do sistema para facilitar o acesso da comunidade a serviços

A prefeitura de Estância Velha por meio da Secretaria de Gestão, Governança e Finanças (SGGF) informa que está programada uma migração no sistema de gestão.

A mudança, conforme o secretário adjunto da SGGF, Cristiano Fuentes, tem como objetivo agilizar e facilitar o acesso dos contribuintes às informações e serviços da prefeitura, através do site ou , também, presencial. "Nosso sistema é obsoleto, precisamos modernizar para oferecer mais conforto a nossa comunidade", explica Fuentes.

Por isso, os estancienses precisam ficar atentos. O sistema estará inoperante para o acesso através do site e de forma presencial, de 28 de fevereiro a 11 de março. A migração foi marcada para estes dias por coincidirem com o período de Carnaval onde os acessos diminuem consideravelmente.

"Nosso objetivo é causar o mínimo de transtorno possível, mas a troca se faz necessária para melhorar o serviço", complementa o secretário adjunto. O novo sistema já opera em municípios maiores como no caso de Novo Hamburgo, com muita eficiência.

O site www.estanciavelha.rs.gov.br seguirá operando, no entanto, estarão inacessíveis neste período, acessos ao protocolo on-line, Portal 24h, Portal da Transparência, Consulta e retirada de boleto de IPTU, Licenciamentos, acesso à informação entre outros.

Nos dias 5, 6 e 7 de março todos os servidores da prefeitura passarão por um treinamento para se familiarizar com o novo sistema. No dia 12 de março, segundo informa a prefeitura do município de Estância Velha, a comunidade já poderá acessar normalmente os serviços do site, desta vez com mais agilidade e rapidez.

Um dos setores que também ficará sem atendimento ao público neste período será o de Execução Fiscal. No entanto, para auxiliar pessoas que precisarem de alguma informação em caráter de urgência, o setor estará disponível a partir de quarta-feira, dia 5 de março, pelo Whatsapp (51) 99890-9484.

A prefeitura de Estância Velha informa que o Espaço do Empreendedor tranquiliza empresas e pessoas jurídicas que utilizam o sistema de Nota Fiscal Eletrônica. A ferramenta atual fica disponível até o dia 1º de abril, e já no dia seguinte o novo sistema será disponibilizado, sem prejuízo para quem utiliza. Neste período, a equipe do Espaço do Empreendedor estará enviando via WhatsApp todas as informações necessárias para atualização do sistema por parte das empresas e pessoas jurídicas.

O secretário Cristiano Fuentes reforça que no período de 28 de fevereiro a 11 de março, em casos urgentes, a comunidade pode entrar em contato com o departamento do seu interesse para obter mais informações.