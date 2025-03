Alvorada prepara programação voltada para as mulheres

A partir do dia 7 de março, a prefeitura de Alvorada realiza a programação do Mês da Mulher, que visa atender e contemplar as mulheres alvoradenses. O projeto dura o mês inteiro e conta com palestras, debates sobre empreendedorismo feminino nas escolas e atendimentos à saúde da mulher. O objetivo, segundo a Primeira-Dama e mentora do programa Thaísa Borges, é expor a relevância feminina na sociedade.

A abertura oficial, no dia 8 de março - quanto é celebrado o Dia Internacional da Mulher - ocorrerá na Associação Comercial Industrial, com o projeto "Árvore Mulheres Inspiradoras", cujo intuito é homenagear diversas mulheres que tenham um papel relevante na cidade, desempenhando funções sociais que se destacaram ao longo da história.

No dia 10 serão realizadas doações de roupas às mulheres através de um ônibus do programa social Espaço Compartilhe, uma central de doações, abandonada desde 2016. "A gente vai fazer o Varal Solidário (ligado ao programa) itinerante e ir para os bairros com esse ônibus e levar roupas para as pessoas", explica a Primeira-Dama.

Dois dias depois será lançado o programa Viver nas Escolas, com o objetivo de conversar com os alunos sobre empreendedorismo feminino nas escolas municipais Padre Léo Seidel e Antônio de Godoy. Já no dia 14 será apresentada uma palestra direcionada às mães atípicas - aquelas que desempenham um papel ao cuidar de filhos com deficiências ou síndromes. Posteriormente, ocorrerá o Dia D da Saúde da Mulher, que pretende atendê-las em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município.

Para ampliar a conscientização do câncer de mama, com prevenção, riscos e tratamento, o gabinete da Primeira-Dama pretende executar uma ação intensa na campanha Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria da Saúde. Além disso, para contemplá-las ao longo do ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico criou um planejamento que visa capacitá-las profissionalmente e ofertar empregos.

A fim de diminuir os casos de feminicídio em Alvorada, Thaísa Borges explica que a prefeitura tem como objetivo implementar o Centro de Referência da Mulher, local que servirá como ponto de acolhimento feminino "Alvorada tem uma população bem carente, então a gente tem que estar presente nessas comunidades, levando a segurança para essas mulheres. Muitas vezes a gente sabe que é difícil elas conseguirem até ter coragem para denunciar", diz.

No futuro local elas serão orientadas por psicólogas, advogadas e assistentes sociais capazes de promover o atendimento integrado dessas mulheres que se encontram em situação vulnerável de violência. A Primeira-Dama ressalta a importância do combate ao machismo e prevenção ao feminicídio nas escolas. "A gente tem que fazer esse trabalho para orientar as nossas meninas, para não sofrerem nenhum tipo de violência, e quando sofrerem já denunciar", afirma.