Arroio do Meio discute plano de arborização urbana

A arborização urbana pautou a oitava reunião comunitária do ano, realizada na Casa do Museu, em Arroio do Meio. Na oportunidade, a comunidade foi convidada a falar sobre o do plantio e manutenção de árvores na área urbana, a exemplo do Centro e bairros.

A vice-prefeita Andréa Lange Barth abriu o evento falando da importância de tratar o assunto de forma coletiva, a fim de construir um projeto conjunto. Ressaltou que a administração tem buscado ouvir a comunidade sobre vários temas e relatou o andamento da revitalização da Área de Lazer, decidida em reunião com a comunidade.

A presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Arroio do Meio (Codemam), Pátricia Aguiar, falou dos benefícios da arborização, bem como a importância do manejo adequado e a escolha das espécies de acordo com o local de plantio.