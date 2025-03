Nova Petrópolis terá novo Espaço do Agricultor

Conhecer e opinar sobre duas propostas de construção para abrigar a tradicional feira de agricultores familiares em um local fixo na Praça das Flores, chamado de Espaço do Agricultor. Esse foi o objetivo da reunião promovida na última semana, na prefeitura de Nova Petrópolis. O grupo de agricultores familiares foi recebido pelo prefeito de Nova Petrópolis, Daniel Carlos, representantes da Emater e do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares.

Segundo Carlos, "após 14 anos de Feira do Agricultor sendo realizada entre a Rua Coberta e Praça das Flores, sem a menor estrutura, a Administração Municipal apresenta duas possibilidades de projetos aos agricultores familiares, com o objetivo de ouvir as considerações do grupo sobre as propostas e valorizar o trabalho de cada um que faz a feira acontecer."

"A equipe da Secretaria Municipal de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação trabalhou em duas propostas que foram apresentadas. O projeto escolhido é constituído por duas construções, em estilo enxaimel. Uma abrigará as bancas para venda dos produtos e a outra será destinada aos fornos para preparar e assar pães e cucas, explicou o secretário Municipal da pasta, Cláudio Ricardo Boff, ao citar que o Espaço do Agricultor fará parte de um projeto de revitalização da Praça das Flores. De acordo com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Denise Maltoni Bino, o Espaço do Agricultor possibilitará o acolhimento dos agricultores em estrutura fixa adequada. "Além de disponibilizar este espaço, o Município também vai atuar na regulamentação da Feira do Agricultor, vamos revisar todos os cadastros e estruturar o funcionamento do espaço", declarou Denise.