Projeto corrige limite territorial de Gramado

Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram nesta quinta-feira, dia 27, o Projeto de Lei 013/25, que corrige os limites territoriais entre Gramado e Canela. A proposta está regulamentada por critérios de Lei Estadual, que dispõe sobre a correção de divisas entre municípios. Assim, ajustes devem ser realizados sempre que forem identificados erros ou inconsistências nas descrições dos limites entre as cidades.

Para embasar a proposta, o município solicitou um relatório à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado. O documento apontou problemas na delimitação territorial entre Gramado e Canela, justificando a necessidade da correção. A proposta foi aprovada em caráter de urgência para que o governo estadual possa realizar as devidas correções e os trâmites necessários, garantindo que trechos com limites indefinidos sejam devidamente ajustados.

O Legislativo também aprovou projeto do Executivo que altera dispositivos na legislação que autoriza o município a conceder o uso de espaços no Parque do Lago Negro, mediante remuneração e processo licitatório.