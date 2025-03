Pelotas planeja 12ª Feira Municipal do Peixe para abril

Integrantes do Comitê Gestor da Pesca em Pelotas, em reunião nesta semana, deram início ao planejamento para a 12ª edição da Feira Municipal do Peixe, programada para a Semana Santa, de 14 a 20 de abril. Entidades associativas dos pescadores artesanais contam com 40 feirantes cadastrados, aptos a comercializar pescado e demais frutos do mar no período. A Prefeitura participa do Comitê com representante da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) .

As bancas da Feira Municipal, localizadas em pontos estratégicos, são a alternativa para os consumidores encontrarem pescado de qualidade em locais próximos a suas residências. Os endereços que atuam o ano inteiro serão mantidos. No dia 14, o Comitê realizará nova reunião para definir quantas bancas haverá na Feira, no Centro e bairros, durante a Semana Santa - período tradicional de aumento do consumo de peixes. "A Feira Municipal do Peixe faz parte da política de incentivo aos pescadores artesanais", comenta o secretário de Desenvolvimento Rural, Anderson Schmidt.