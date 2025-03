Produção de leite coloca Casca em os cinco melhores

Dados divulgados recentemente pelo IBGE reconhecem Casca em 5º lugar entre os dez municípios brasileiros com a maior produtividade de leite por vaca em 2023, com média de 8.636 litros por vaca durante o ano.

Esta conquista é resultado do empenho conjunto entre o poder público, entidades locais e, principalmente, dos agricultores. O município oportuniza iniciativas como a distribuição de sêmen de qualidade para melhorar a genética do rebanho, além da realização por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Casca dos projetos do Feaper para o fornecimento de forragens de inverno e verão.

Além destas ações, os cursos operacionalizados pelo STR de Casca em parceria com o Senar-RS equipam os produtores com as habilidades necessárias para maximizar a eficiência e a pecuária leiteira. "Parabéns por esse belo reconhecimento. Casca possui uma forte e organizada cadeia produtiva de leite, o que contribui diretamente para essa elevada produtividade. Os produtores também merecem esse mérito, pois continuam se atualizando com as novidades e tecnologias. O sindicato é parceiro de todos para que a produção siga prosperando e colocando Casca entre os maiores destaques do Brasil", comemora o presidente do STR de Casca, Gilmar Canozza.