Canela trabalha cuidado ambiental com crianças

Professores da rede municipal da Educação Infantil de Canela participaram de mais um encontro da capacitação: "Educação Infantil Ambiental para Justiça Climática: crianças de um território, infâncias de um planeta", promovida pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, em parceria com o Ministério da Educação (MEC) e a Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

No Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), a secretária da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva, ressaltou que, para educar uma criança, "são necessárias muitas mãos". "Dessa forma, nossa parceria com as demais secretarias é fundamental, e a Secretaria do Meio Ambiente vem nos dando respaldo para diversas ações", enfatizou Gorete.

Foram realizadas oficinas sobre Educação Ambiental Infantil, que abordou temas como a importância da valorização da interação da criança com o meio ambiente nos dias atuais, e "Matrizes do Imaginário", que abordou o desenho de natureza das crianças e suas interfaces com os processos de pré-alfabetização.

Acompanhou o evento o secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, Carlos Frozi.