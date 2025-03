UCS irá gerenciar bacia HidrográficaTaquari-Antas

Focada no cuidado e no desenvolvimento da região, a Universidade de Caxias do Sul amplia seu protagonismo junto ao Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Na última quarta-feira, dia 27 de fevereiro, em evento realizado no Campus-Sede da Universidade de Caxias do Sul, a professora Maria do Carmo Quissini assumiu a presidência do Comitê para o biênio 2025-2027, tendo como vice o empresário Júlio Salecker, da cidade de Estrela.

Maria do Carmo já é atuante no Comitê, e na última gestão exerceu a função de secretária-executiva. Agora, como presidente, entende que o maior desafio será a articulação das ações previstas no Plano de Bacia dos Rios Taquari-Antas.

"Entre todas as ações que foram elencadas no documento, precisamos definir as prioridades e buscar formas de implementar essas ações". Algumas requerem atenção maior, como mitigar e prevenir eventos climáticos extremos. "Vamos trabalhar em parceria com os municípios e o Governo do Estado nessas medidas, que exigem obras estruturantes. Mas também precisaremos colocar em prática outras ações que não vão exigir recursos tão grandes, como a proteção de nascentes e matas ciliares", explica.

No final de 2024, o Comitê finalizou o Plano de Bacia. O trabalho, que teve inicio em 2010, serviu para a elaboração de eixos de atuação que vão recuperar a qualidade da água, melhorar a gestão de recursos hídricos, promover a preservação ambiental e garantir a disponibilidade hídrica para usos múltiplos.

O reitor da UCS, professor Gelson Leonardo Rech, reforça o protagonismo histórico da Universidade junto ao Comitê de Gerenciamento. "A relação da Instituição com o Comitê e com a causa hidrográfica ocorre desde a sua criação. Liderá-lo agora, em um momento mais dramático em decorrência dos eventos climáticos ocorridos no ano passado, aumenta a responsabilidade", diz.