Nova ponte em Três Cachoeiras tem duas pistas e maior extensão

O governador Eduardo Leite, o vice-governador Gabriel Souza e o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, inauguraram, nesta quinta-feira (27), a nova ponte sobre o Rio das Pacas, em Três Cachoeiras. A estrutura é a principal ligação entre o município e Morrinhos do Sul, no quilômetro 7 da ERS-494, no Litoral Norte. Com duas pistas e extensão de 40,35 metros, a nova ponte recebeu investimento de R$ 5,2 milhões do governo do Estado.

"A entrega dessa ponte, mais do que uma ligação importante entre dois municípios, simboliza a garra e a força do nosso povo, que não desiste nunca. Batalhamos e estamos hoje entregando essa travessia, já trabalhando em projetos para outras que virão. Seguiremos juntos para tantos outros projetos que a comunidade merece para viver com qualidade, empreender e gerar a riqueza do nosso Estado", afirmou o governador.

Em junho de 2023, a estrutura anterior, que tinha 27 metros e apenas uma pista, foi destruída por um ciclone, em meio a fortes ventos e chuvas que causaram mortes e prejuízos em diversas regiões gaúchas. Em novembro do mesmo ano, condições climáticas adversas levaram à perda da travessia emergencial que havia sido construída pelo governo do Estado. Com isso, uma segunda passagem molhada - estruturas que permitem a travessia de veículos e pedestres em períodos de chuva - foi erguida para permitir o tráfego de veículos de passeio e caminhões pequenos até que a ponte definitiva estivesse pronta.

Após meses de impasse e entraves nas solicitações para liberação de recursos do Governo Federal, que nunca vieram, o Governo do Estado assumiu os trabalhos e, em cerca de nove meses, concluiu a construção.

A nova ponte vai qualificar a ligação entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, ajudando a escoar a produção dos municípios, que têm na agricultura familiar uma atividade muito relevante, com grandes plantações de banana e maracujá. Além de facilitar o escoamento da produção agrícola, a nova ponte também proporcionará mais segurança e conforto para o transporte escolar e o acesso a serviços de saúde para a população.