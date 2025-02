A prefeitura de Ernestina, por meio das Secretarias da Saúde e da Educação, convida todas as mulheres do município para a primeira edição do "Conexão Feminina", um evento especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O encontro acontecerá no dia 06 de março, às 18h30min, no Salão Católico de Ernestina, e será um momento de aprendizado, troca de experiências e bem-estar. A programação inclui temas como a atuação do Samu, o lançamento do Projeto Mulher em Movimento, além de palestras.