Câmara de Novo Hamburgo discute situação do Ipasem

A Câmara de Novo Hamburgo aprovou o parcelamento de uma dívida da prefeitura com o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais (Ipasem) no valor de R$ 31,1 milhões. O montante refere-se a valores não depositados pelo Município entre fevereiro e dezembro de 2024. A discussão sobre o tema, antes mesmo da abertura do ano legislativo, evidenciou a preocupação dos parlamentares com a saúde financeira do instituto. Para esclarecer a situação, a diretora-presidente do Ipasem, Maria Cristina Schmitt, e o diretor administrativo, Nicolas Alves, participaram da sessão plenária desta quarta-feira, 26, a convite do vereador Juliano Souto (PL).

O parcelamento aprovado foi viabilizado pela Lei Municipal nº 3.574/2025 e defendido pelo governo como essencial para a renovação da Certidão de Regularidade Previdenciária (CRP), que estava vencida desde novembro. Sem a certidão, a Prefeitura corria o risco de bloqueio de transferências federais e restrições para obtenção de empréstimos junto a instituições financeiras. No entanto, os vereadores Enio Brizola (PT) e Professora Luciana Martins (PT) demonstraram preocupação com a medida antes da realização de uma nova auditoria nas contas do instituto.

Durante a explanação, Maria Cristina apontou diversos fatores que contribuem para o desequilíbrio financeiro da instituição, como parcelamentos recorrentes realizados pelo Executivo, atrasos nos pagamentos e os impactos de benefícios concedidos aos servidores ativos que refletem na previdência.

Atualmente, o Ipasem Assistência atende 11.172 pessoas, das quais 51,1% são servidores ativos e 48,9% dependentes. Segundo dados apresentados na sessão, metade dos segurados não contribui para o plano. A alíquota de contribuição patronal e dos servidores está fixada em 3%, mas o déficit operacional mensal já atinge R$ 1,36 milhão. Sem a contribuição patronal, o rombo chega a aproximadamente R$ 2,5 milhões. Maria Cristina destacou que, nos últimos dois anos (2023 e 2024), não houve repasse da Prefeitura ao instituto. Além disso, o diretor administrativo mencionou que há três parcelamentos vigentes, somando um saldo devedor de R$ 180 milhões.

Segundo a presidente, a entrada de R$ 29 milhões na Previdência neste ano, acrescida de R$ 3 milhões provenientes de parcelamentos, proporcionou um alívio financeiro ao instituto. No entanto, há atualmente oito parcelamentos em vigor, totalizando aproximadamente R$ 458 milhões.

Os parlamentares levantaram diferentes pontos de preocupação, que foram respondidos pelos representantes do Ipasem.