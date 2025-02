Sapiranga terá rústica para comemorar 70 anos

No aniversário de 70 anos de Sapiranga, atletas profissionais e amadores poderão participar da rústica comemorativa ao. A atividade, no domingo, dia 9, faz parte da programação que inicia já na quinta-feira e inclui shows musicais, exibições de balonismo e apresentações culturais.

A corrida terá 5km, percorrendo a área central da cidade com concentração às 8h e largada do Parque do Imigrante, c. As categorias contemplam de adolescentes a idosos e os participantes precisam realizar a inscrição prévia na página chip5.com.br/sapiranga70anos. A prova terá o chip de cronometragem. "A escolha de uma rústica para a parte esportiva do evento de aniversário tem o objetivo de integrar a comunidade. Teremos os atletas que fazem várias provas e buscam desempenho e temos o espaço para quem quiser participar apenas pela data comemorativa, celebrando a cidade. Com certeza será uma prova muito bonita", destaca a secretária de Turismo, Cultura e Desporto, Roberta Rothen.

A organização do evento orienta para que os interessados realizem a inscrição o quanto antes, já que o limite é de 200 corredores, para segurança do evento. A taxa de inscrição tem o valor único de R$ 35 para todas as categorias. Todos os participantes receberão medalha e os 5 primeiros na classificação geral, tanto feminina como masculina, recebem troféu, assim como os primeiros colocados de cada categoria. O regulamento completo também está disponível no link de inscrição.