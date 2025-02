Moradores da Vila Sapo, em Caxias, conhecem nova área

O secretário da Habitação de caxias do Sul, José de Abreu, e o secretário adjunto da pasta, Volmir Moschen, acompanharam, no último sábado (22), a comunidade da Vila Sapo até o local onde eles serão realocados. Atualmente as 40 famílias da Vila Sapo moram em uma área de risco às margens da Rua Olinda Blauth, no bairro Serrano, e serão realocados no loteamento Morada dos Vales, no bairro Oriental, zona sul da cidade.

• LEIA MAIS: Prefeitura de Caxias do Sul e Sine promovem Feirão de Empregos

No local, a prefeitura de Caxias comprou 140 lotes, num investimento de R$ 15,4 milhões (recursos próprios do município). O objetivo da visita foi apresentar a área às famílias e reforçar o compromisso da administração municipal. "A construção dessas moradias e a remoção dessas pessoas foi uma determinação do prefeito Adiló para oferecer dignidade às famílias que estão nas áreas de risco", salientou o secretário José de Abreu.

As 40 novas casas que serão destinadas às famílias da Vila Sapo serão construídas em 20 lotes. O processo está em fase preparatória da licitação. A compra feita pela Prefeitura dos 140 lotes já urbanizados é inédita. Os lotes são para atender famílias que moram em áreas de risco e podem beneficiar cerca de 300 famílias.

A Vila Sapo é uma ocupação irregular e sem rede de tratamento de esgoto no bairro Serrano, em Caxias do Sul. A transferência para a Morada do Valle, ao lado do loteamento Jardim Oriental, na zona sul do município foi necessária para que o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) possa fazer obras de saneamento no local, reduzindo impactos ambientais. Não há rede de saneamento na Vila Sapo, por isso, os efluentes do local são liberados diretamente na bacia de captação do Maestra. A transferência foi votada pela Câmara Municipal em abril do ano passado.