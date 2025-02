Rede Mulheres amplia capacitação em Rio Grande

A Rede Mulheres Empreendedoras do Rio Grande esteve na Ilha dos Marinheiros para discutir iniciativas de capacitação voltadas às mulheres da comunidade. O encontro contou com a participação da superintendente de Empreendedorismo da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo (SMDIT), Adriana Silveira, e da recepcionista da Rede, Rosele Saraiva.

LEIA MAIS: Projeto de ponte em Rio Grande gera ceticismo entre empresas e usuários

A demanda surgiu a partir de um pedido da subprefeita Viviani Alves à SMDIT, buscando alternativas de recuperação econômica e emocional para as mulheres da localidade, que ainda enfrentam dificuldades após as enchentes de maio de 2024. O objetivo principal é oferecer cursos de capacitação nas áreas de beleza e gastronomia, além de outras formações que possam auxiliar as trabalhadoras da agricultura e da pesca, garantindo novas oportunidades de geração de renda.

Durante a reunião, também foram levantadas demandas para jovens da ilha, com interesse em cursos de línguas, informática e até mesmo apoio para cursinhos pré-vestibular. A Rede Mulheres Empreendedoras já firmou parceria com o Senac, que será responsável pela oferta das capacitações, garantindo que as aulas aconteçam na própria Ilha dos Marinheiros, evitando a necessidade de deslocamento das participantes. Além disso, os cursos serão planejados em horários flexíveis, permitindo que as mulheres conciliem as aulas com suas atividades diárias.

Entre os primeiros cursos solicitados, estão as formações em Marketing Digital e Organização de Finanças, direcionadas às mulheres da Rede Mulheres Empreendedoras. Ainda não há data definida para o início das atividades, mas novas reuniões serão realizadas para estruturar melhor as ações e ampliar o alcance do projeto.

"Foi muito interessante perceber o engajamento das mulheres da Ilha dos Marinheiros. Elas se mostraram bastante interessadas e já se colocaram à disposição para ajudar umas às outras. Se alguma participante tiver dificuldade de acesso, por exemplo, outras já se prontificaram a oferecer carona para garantir que ninguém fique de fora das capacitações", destacou Adriana Silveira.