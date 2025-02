Prefeitura explica Pé-de-Meia a estudantes do Pelotense

Nessa terça-feira (25), coordenadoras da Secretaria de Educação (SME) reuniram-se com estudantes das 21 turmas do Ensino Médio Regular do Colégio Municipal Pelotense para explicar como funciona o programa do governo Federal, Pé-de-Meia, que tem o objetivo de reduzir a evasão escolar e garantir a permanência dos jovens na escola.



No encontro, as coordenadoras Letiane Fonseca e Judi Alvares deram orientações detalhadas sobre a o programa, incluindo orientações sobre o processo de cadastro, os critérios para recebimento do benefício e o funcionamento geral da iniciativa, que oferece um incentivo financeiro mensal de R$ 200 e uma poupança depositada no valor de R$ 1 mil por ano concluído. Podem participar estudantes do Ensino Médio regularmente matriculados, e em situação de vulnerabilidade social. Em 2024, o programa beneficiou 143 estudantes do município, entre Ensino Médio regular e Ensino Médio para Educação de Jovens e Adultos (EJA).



“O Pé-de-Meia faz parte de um esforço conjunto para ampliar o acesso à educação e reforçar a importância da permanência escolar. O Programa representa um suporte financeiro, mas também um incentivo para que os jovens possam concluir essa etapa fundamental de sua formação, abrindo caminhos para melhores oportunidades no futuro”, afirmou o secretário de Educação, Mauro Del Pino.



O depósito anual de R$ 1 mil só pode ser sacado após o término do Ensino Médio. Os estudantes do EJA, além dos R$ 200 mensais, ainda recebem um valor de até R$ 225 por mês, conforme sua frequência. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 500 estudantes do Ensino Médio somando a modalidade regular e o EJA.



O cadastro dos estudantes no sistema será realizado até dia 7 de março, com dados coletados na matrícula realizada no Colégio. Para mais informações sobre o programa e o processo de adesão, os estudantes podem procurar a SME ou acessar os canais oficiais do governo Federal.



Para receber o incentivo, o aluno deve atender os seguintes critérios:

– Estar matriculado no Ensino Médio Regular e ter idade entre 14 e 24 anos, ou no EJA com idade entre 19 e 24 anos;

– Ser integrante do Cadastro Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa;

– Ter CPF regular e, pelo menos, 80% de frequência.