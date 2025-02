Cachoeira do Sul sediará Abertura da Colheita da Oliva

A Abertura Oficial da Colheita da Oliva será realizada, este ano, no dia 7 de março, em Cachoeira do Sul. O evento acontecerá na propriedade da Puro Azeite, onde o pomar possui 200 hectares plantados com mais de dez variedades de olivas. Além do ato da colheita, em si, o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) prepara uma homenagem à força feminina que atua na olivicultura não só em propriedades, mas em outros setores da sociedade. Em sua 13ª edição, contará também com palestra sobre o setor.