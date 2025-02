O EsteioTec, programa realizado pela prefeitura de Esteio que oferece qualificação profissional em áreas onde há carência de mão de obra, está com inscrições abertas para os cursos de Eletricista Predial e de Montador de Painéis Elétricos, oferecidos em parceria com o Senai Nilo Bettanin. O registro de interesse nas capacitações deve ser feito através de formulário eletrônico disponível no site da prefeitura até o dia 12 de março. As aulas começam no dia 17 de março. Ao todo, são 40 vagas disponíveis. O EsteioTec destina as vagas, prioritariamente, para pessoas em condições de vulnerabilidade social atendidas em equipamentos da rede de assistência social do município. A metodologia compreende aulas teóricas, expositivas, interativas e práticas na modalidade presencial. Cada aluno recebe uma apostila e, para concessão de certificado, é necessário ter 75% de frequência.