Erechim sediará encontro infantil tradicionalista

O Ginásio Poliesportivo Municipal Renan Carlos Agnolin vai receber mais um grande evento tradicionalista. No último fim de semana, o secretário de Cultura, Esporte e Economia Criativa de Erechim, Wallace Soares, recebeu no local, uma comitiva do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), composta pelo vice-presidente Artístico, Luis Afonso Ovalhe Torres, coordenador da 19ª Região Tradicionalista (RT), Ricardo Valmorbida, vice-coordenador, Aldair Menosso, a diretora Artística, Cláudia Manica e o diretor de Danças do MTG, Valmir Bohmer. O local inspecionado pela comitiva, deve receber no mês de julho, o II Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart) Pré-Mirim, Mirim e Juvenil.

O secretário de Cultura lembrou que no ano passado, o Ginásio Poliesportivo Municipal Renan Carlos Agnolin recebeu também a Inter-Regional do Enart. "Foram mais 1,2 mil pessoas se apresentando e uma multidão passando pelo local no fim de semana de classificatórias. Esse evento, será ainda maior, movimentando a cultura, o comercio local, rede hoteleira, entre outros, em quatro dias de um belíssimo evento", comentou.

A primeira edição do Enart das categorias de base aconteceu em 2019, em Soledade, com participação de 6 mil crianças e adolescentes se apresentando no evento e a visitação de cerca de 20 mil pessoas.