Hospital Santa Cruz é destaque na Avaliação de Segurança do Paciente da Anvisa

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Santa Cruz (HSC) alcançou o status de Alta Conformidade na Avaliação Nacional de Práticas de Segurança do Paciente para hospitais com Unidade de Terapia Intensiva (UTI), promovida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O HSC recebeu a distinção com um resultado de 81% em 2024, uma melhoria em relação aos 76% obtidos em 2023. Esta avaliação anual obrigatória é parte de uma estratégia para promover a cultura de segurança, gestão de riscos e aprimoramento da qualidade por meio da implementação de boas práticas em serviços de saúde.

O Núcleo de Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária (NSP Visa) do estado analisou 21 indicadores de estrutura e processo entre as instituições participantes. As classificações resultantes variam entre Baixa, Média e Alta Conformidade, baseando-se no grau de cumprimento dos critérios estabelecidos em cada indicador.

Segundo a enfermeira coordenadora da Assessoria da Qualidade e Segurança do Paciente do HSC, Adalia Pinheiro Loureiro, a Instituição orgulha-se de atingir a marca de 81% e ser considerada de Alta Conformidade, refletindo seu compromisso contínuo com a segurança e qualidade do cuidado ao paciente. Ela destaca o empenho da equipe para alcançar esta classificação.

"Esta conquista é resultado de ajustes desenvolvidos ao longo de quase dois anos, culminando na avaliação de 2024", explica Adalia. "Ficamos extremamente felizes, pois é um investimento de longo prazo que vem demonstrando uma melhoria contínua nas últimas avaliações", celebra.

A segurança do paciente no Hospital Santa Cruz está integrada ao mapa estratégico da Instituição e busca garantir uma assistência segura e de qualidade, conforme os princípios do Movimento Mundial da Segurança do Paciente e a Resolução do Ministério da Saúde nº 36, de 25 de Julho de 2013. O HSC conta com o Núcleo Interno de Gerenciamento de Risco e Segurança do Paciente (Nigersp), que tem a missão de avaliar, organizar e implantar melhorias nos processos para assegurar uma assistência segura e de qualidade aos seus clientes.

No Hospital Santa Cruz são seguidas as Metas de Segurança do Paciente, conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de Julho de 2013, e pela Portaria nº 2.095, de 24 de Setembro de 2013. Estas metas incluem a Identificação Correta do Paciente, Comunicação Efetiva, Melhoria da Segurança dos Medicamentos, Cirurgia Segura, Redução do Risco de Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde e Redução do Risco de Danos aos Pacientes Resultantes de Lesões por Pressão e Quedas.