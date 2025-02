Governo do Estado recupera escola de São Sebastião do Caí

O governo iniciou a segunda fase da recuperação do Instituto de Educação Paulo Freire, em São Sebastião do Caí. Severamente atingida pelas enchentes de 2023 e 2024, a escola simbolizou a retomada da educação gaúcha após as cheias, e por conta disso recebeu a cerimônia de abertura do ano letivo da rede estadual em 13 de fevereiro. Nesta etapa da reforma, coordenada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), serão investidos mais de R$ 3,3 milhões no ginásio de esportes, na revitalização das áreas externas de lazer e em diversas manutenções nos blocos da instituição.

A escola passou por três alagamentos, com a água alcançando quase dois metros de altura e ultrapassando as portas dos prédios no episódio mais grave, no ano passado. Teve lama por todos os lados e os estragos incluíram perda de móveis, documentos e equipamentos.

Para garantir que a estrutura pudesse receber os alunos no retorno às aulas, o Estado já havia investido R$ 1 milhão em reparos nas instalações elétricas e nas paredes, substituições de pisos e portas, pinturas internas e nas áreas de circulação e troca da cobertura de um dos blocos. Além disso, foram feitas melhorias no paisagismo e adquiridos mobiliários novos e modernos.

O evento de início das aulas contou com a presença do governador Eduardo Leite e das secretárias de Obras Públicas, Izabel Matte, e da Educação, Raquel Teixeira. Leite havia visitado a escola ainda em maio de 2024, quando a cidade, uma das mais afetadas pela enchente, realizava as limpezas e restabelecia os serviços básicos para a população.

"No retorno dos alunos à escola, conseguimos visualizar o trabalho realizado pelo governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas e da Educação, para recuperar a infraestrutura da educação gaúcha. Depois de encontrarmos um cenário desolador, entregamos o Paulo Freire cheio de vida novamente", comentou Izabel. "Agora, damos mais um passo nessa reestruturação, iniciando uma etapa que fará da escola um espaço ainda mais renovado e acolhedor."

Até agora, o Estado destinou R$ 185,1 milhões para a recuperação das escolas afetadas pelas enchentes. Por meio da SOP, R$ 72,6 milhões viabilizaram obras que estão em fase de contratação, por iniciar, em execução ou concluídas, totalizando 129 demandas atendidas ou em atendimento em 113 instituições. A Secretaria da Educação (Seduc) investiu R$ 72,24 milhões do Programa Agiliza - Parcela Eventual Eventos Meteorológicos e R$ 40,3 milhões para aquisição de mobiliário e equipamentos para as escolas afetadas.

A segunda etapa de obras será feita pela contratação simplificada.