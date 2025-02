Novo Hamburgo divulga emendas parlamentares

Embora haja polêmica sobre a destinação de recursos por meio de emendas parlamentares em diversas partes do país, Novo Hamburgo está um passo à frente quando o assunto é a transparência desses valores. O município disponibilizou no Portal da Transparência um sistema de acompanhamento dos montantes e programas contemplados por deputados federais e senadores. O pedido foi encaminhado à Diretoria de Transformação Digital pelo prefeito Gustavo Finck.

"É um direito da população identificar os parlamentares que estão apoiando o município e também verificar quais áreas e serviços estão sendo contemplados com esses recursos", destaca Finck.

De acordo com a secretária de Gestão, Governança e Desburocratização, Andrea Schneider Pascoal, a medida reforça o compromisso do governo com o acesso à informação. "Este é um dos deveres do poder público", afirma.

A relação das emendas foram disponibilizadas no site da prefeitura municipal. A destinação dos recursos, bem como o nome do parlamentar podem ser acessados pela página da prefeitura, na aba transparência.