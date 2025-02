Audiência Pública em Santana do Livramento discute a reativação da linha férrea que vai até Dom Pedrito

O prefeito de exercício de Santa do Livramento, Evandro Gutebier, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael Damasceno, estiveram à frente de uma audiência pública, na última semana, para tratar da reativação da linha férrea em Santana do Livramento.

O evento contou com autoridades políticas do município e do Estado, como o Vereador Thomaz Guilherme e o deputado estadual Paparico Bacchi, além do ex-Vereador Sérgio Moreira.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a partir da Agenda Desenvolve Santana 2034, procurou a Câmara de Vereadores, através do vereador Thomaz, para trabalhar em parceria o projeto para reativação da malha ferroviária trecho Santana do Livramento - Dom Pedrito. Considerando que hoje o Governo Federal estuda, através de um grupo de trabalho, a otimização e racionalização da ferrovia no Sul do Brasil.

De acordo com o prefeito, a reativação do trem de carga na região significa que o desenvolvimento econômico pode ganhar impulso, considerando que esse modal logístico permite a diminuição nos custos de transação e coloca Livramento no mapa dos investidores, o que é favorável para o município.