O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) receberá, em doação, um terreno no bairro de Várzea Grande, em Gramado. Os vereadores do município aprovaram por unanimidade o projeto de lei do Executivo que autoriza a doação de imóvel com uma área de 16 hectares. De acordo com a justificativa, Gramado foi um das 100 cidades brasileiros contemplados com um campus do IFRS, anunciado em 12 de março de 2024. Assim, coube ao município buscar uma área de terra dentro de sua extensão territorial para doar em contrapartida ao governo federal, que, no prazo de até cinco anos, realizará a construção do campus. Os cursos ofertados serão voltados para as principais áreas econômicas do município, como turismo, gastronomia e hotelaria, entre outros. O IFRS é uma instituição federal pública e gratuita. Atualmente, possui unidades em 16 municípios do Estado, oferecendo cursos gratuitos, incluindo o ensino médio integrado ao técnico, para estudantes que concluíram o ensino fundamental.