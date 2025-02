Assistência Social de Caxias lança Projeto Comer Bem

A Fundação de Assistência Social (FAS), do município reação pio de Taquara, deu início, ao Projeto Comer Bem. O objetivo do programa, uma iniciativa por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Oeste, é abordar com a comunidade as políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, vinculadas à saúde e à educação. São parceiras do projeto as secretarias de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), da Educação (Smed) e da Saúde (SMS), além da Casa Brasil.

Ao longo do mês de março acontecerão as reuniões para a formação do programa, envolvendo várias áreas da estrutura da prefeitura de Caxias do Sul. As 25 famílias que serão beneficiadas pelo programa terão o primeiro encontro no dia 8 de abril. Após isso, as oficinas serão quinzenais.

Durante 13 encontros, serão abordados temas como o desenvolvimento de ações de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários através da alimentação, além de desenvolver ações que promovam a melhoria dos padrões alimentares, com orientações sobre os impactos negativos do consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e o reaproveitamento de alimentos, entre outros.