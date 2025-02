Parobé bate recorde em abertura de empresas

Parobé iniciou 2025 com números históricos na geração de novos negócios. No mês de janeiro, foram abertas 78 novas empresas, um aumento de 68,18% em relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento reflete o ambiente favorável ao empreendedorismo na cidade e as iniciativas da administração municipal para incentivar novos investimentos.

O prefeito Gilberto Gomes destacou a importância do avanço econômico e do suporte oferecido aos empreendedores. "Parobé vive um momento de crescimento e oportunidades. Acreditamos no potencial do nosso município e, por isso, estamos investindo cada vez mais em políticas que incentivam novos negócios e a geração de empregos. Entre eles temos o Prodem, o Programa de Desenvolvimento Econômico Municipal de Parobé, uma ação da prefeitura que garante incentivos e suporte para fortalecer ainda mais o setor empresarial e que já está em operação, garantindo incentivos concretos para fortalecer o setor empresarial."

O secretário de Desenvolvimento Econômico Nilso Júnior reforça os benefícios para quem decide investir em Parobé. "O Prodem foi criado para oferecer segurança jurídica, transparência e incentivos diretos para os empreendedores. A lei simplifica processos e facilita o acesso a benefícios como retorno de ISSQN e IPTU, auxílio para locação, participação em feiras de negócios, concessão de uso, venda subsidiada e até doação de áreas.