Assinada ordem de início para nova UBS em Ivoti

O prefeito de Ivoti, Valdir José Ludwig, assinou na segunda-feira (24) a ordem de início para a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) Central em Ivoti. A obra, que contará com um investimento de R$ 1,9 milhão, deve começar nos próximos dias e será um marco importante para a melhoria do atendimento em saúde no município.

A nova UBS será estruturada para oferecer mais conforto e qualidade no atendimento à população, ampliando a capacidade de consultas e procedimentos médicos. "Estamos dando um passo significativo para garantir um serviço de saúde mais eficiente e acessível para nossa comunidade. Esse investimento reflete nosso compromisso com a qualidade de vida dos ivotienses", destacou o prefeito.

Esta iniciativa faz parte do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do governo federal, o qual Ivoti foi contemplado em 2024.