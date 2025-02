Encruzilhada do Sul faz repasse extra para escolas

As escolas da rede municipal de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, terão um aporte extra de R$ 600 mil. Os valores aprovados pelo Conselho Municipal de Educação serão repassados em quatro parcelas anuais de R$ 150 mil e deverão ser utilizados na qualificação e na modernização da rede municipal de ensino ao longo dos próximos quatro anos. A lei que autoriza o valor foi sancionada na última semana pelo prefeito Benito Paschoal e os recursos são oriundos de desafetação do prédio que abriga o Corpo de Bombeiros.

Segundo o prefeito, os investimentos em educação e reestruturação do ensino são baseados em estudos e no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). "Dinheiro da educação deve ser aplicado em educação, permitindo que nossas escolas apresentem resultados cada vez melhores", destaca o prefeito.

A prefeitura também irá investir R$ 1,6 milhão entre material escolar e uniformes. Só nesse início de ano, serão aplicados R$ 560 mil para que os 2,8 mil estudantes da rede consigam arcar com as despesas de material escolar. Através do Programa Realiza Mais Educação, os alunos recebem uma espécie de cartão de crédito para adquirirem o material escolar no comércio local, incentivando assim a economia do município. Cada um tem direito a um auxílio de R$ 200 por semestre. Também ocorreu a distribuição de kit uniforme, no valor de R$ 500 mil.