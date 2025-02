7º Festival de Teatro de Gravataí está com inscrições abertas

Estão abertas até o dia 9 de março as inscrições para o 7º Festival de Teatro de Gravataí, que em 2025 traz uma grande novidade, a Edição Multicultural. Isso porque, além das tradicionais apresentações cênicas, também estão previstos espetáculos de dança, música e outras manifestações artísticas. A programação é gratuita e ocorrerá de 22 a 27 de abril.

Outra novidade desta edição é a realização do festival em diferentes pontos do município de Gravataí, como o Teatro do Sesc, a Casa de Cultura, o Casarão dos Bina, a Biblioteca Pública e espaços descentralizados como escolas públicas, praças e associações de bairro.

"Desde a gestão passada, temos tratado a Cultura como um eixo estratégico para o desenvolvimento econômico e social de Gravataí. Além de lazer e entretenimento, as atividades culturais geram emprego e renda, formam novos talentos e fortalecem a identidade e a sensação de pertencimento da população", afirma o prefeito Luiz Zaffalon.

"O Festival de Teatro de Gravataí já está consolidado no circuito de eventos culturais, mas resolvemos inovar neste ano. Com apresentações de teatro, dança e música e oficinas, vamos oferecer um verdadeiro intercâmbio cultural e uma experiência diferenciada para todos os públicos", complementa o secretário da Cultura, Márcio Patrick da Silva.

A programação do 7º Festival estará baseada em em três eixos. No eixo Artístico, haverá apresentações de teatro, dança e música. No eixo Formativo, estão previstas oficinas e atividades educativas. No terceiro eixo, o Reflexivo, serão trabalhados encontros e práticas críticas.

Podem submeter propostas de inscrição artistas, grupos, coletivos e companhias constituídos como Pessoa Jurídica, com propostas artísticas e/ou formativas. Não há limite para o número de inscrições por proponente. As propostas inscritas podem ser inéditas ou já apresentadas em outros festivais ou eventos e poderão ter o formato de sala, palco, rua ou espaços alternativos. Só não serão aceitas propostas que já tenham sido apresentadas em edições anteriores do Festival de Teatro de Gravataí.

Para dúvidas ou mais informações, entrar em contato pelo e-mail [email protected]