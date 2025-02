Carnaval de Garibaldi tem como tema a imigração

Garibaldi, a Capital Nacional do Espumante, se prepara para mais uma edição do Carnaval Retrô, uma celebração que resgata o espírito das antigas folias de rua. Neste ano, o evento acontece no dia 1º de março, a partir das 18h, trazendo como tema os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul: "150 anos de imigraçon e non perdemo o sotacon".

Diferente dos grandes desfiles de escolas de samba e trios elétricos que marcam o Carnaval brasileiro, Garibaldi aposta em um formato nostálgico e charmoso, inspirado nas festas de rua de antigamente.

A folia é conduzida pelo Bloco do Bepi, um cortejo musical que percorre o Centro Histórico ao som de marchinhas e sambas clássicos. O nome do Bloco é uma alusão ao apelido de Giuseppe em talian - dialeto italiano, que lembra a figura de Giuseppe Garibaldi."Estamos organizando essa quinta edição com muito carinho, mantendo tudo que tem dado certo nas nossas festas de rua, que sempre movimentam a comunidade e turistas. Esperamos por todos nessa celebração colorida", diz a secretária de Turismo e Cultura, Lina Berto Furlanetto.

"O Carnaval é a festa mais querida do Brasil. Convidamos a todos para essa experiência, brindando com muito espumante e celebrando a cultura que faz da nossa cidade um destino tão especial", destaca o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini. O projeto Bloco do Bepi 2025 conta com financiamento do Pró-Cultura e é realizado pela Prefeitura de Garibaldi.