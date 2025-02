Nova Petrópolis tem Caminhada das Cervejarias no domingo

No próximo domingo, 2 de março, acontece a Caminhada das Cervejarias em Nova Petrópolis, atividade organizada pela Associação Tchon Ji e que integra a programação oficial do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. O ponto de encontro será na Rua Coberta de Nova Petrópolis, às 8h, de onde sairá o transporte até o Rancho VSS, na Linha Imperial. O percurso será de 12 quilômetros, com paradas nas cervejarias Traum, Edelbrau e Maiden's Pub, para, então, os caminhantes retornarem à Rua Coberta e aproveitarem o evento Sommer Bier Festival e degustarem as cervejas que estão inclusas no valor da inscrição.

O trajeto tem altimetria acumulada de 400m e classificação de dificuldade em "nível médio". Cada caminhante inscrito receberá 4 chopes de 300ml. As inscrições custam R$ 90 e devem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro, às 18h. As vagas são limitadas.

A Associação Tchon Ji orienta que cada caminhante leve sua garrafa de água, use protetor solar e repelente, utilize boné, calçados e vestimentas apropriadas para trilhas. Durante a caminhada, haverá equipe de condutores, carro de apoio e distribuição de água e bananas.

Mais informações sobre a Caminhada das Cervejarias podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected]

O Verão no Jardim da Serra Gaúcha segue até 23 de março. O evento é uma promoção da prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, em parceria com a Associação Tchon Ji, e conta com o patrocínio de Sommer Bier Festival. Mais informações sobre o evento em www.turismo.novapetropolis.rs.gov.br e nas redes sociais @veraonovapetropolis (Instagram e Facebook).

Mais notícias sobre o evento em Nova Petrópolis estão no site oficial da prefeitura municipal.